مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) نيس.. مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com متابعة مباشرة وحية لمباراة نانت ضد نيس فيالجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ويلعب مصطفى محمد الدولي المصري أساسيا مع نانت.
ويحتل نانت المركز الـ11 برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في الوصافة بـ29 نقطة.
تابع من هنا
________________________________
ق 4: أهدر مصطفى محمد الهدف الأول لنانت بعدما كان في مواجهة المدافع الأخير لنيس، لكن تسديدته ارتطمت في المدافع وخرجت لضربة ركنية.
بداية المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة تشكيل مانشستر يونايتد - شو قلب دفاع.. ودالوت ظهير أيسر ومشاركة ماينو أرتيتا: هذا ما نتحداه في المباريات المقبلة.. وكرة القدم غير مثالية الصدارة في أمان.. أرسنال يتفوق على ولفرهامبتون بثنائية حدث لا يُصدق.. استقبال سيدات إسبانيا هدفا بسبب رفض دخول الأفضل في العالم للملعب قرعة يورو 2024 - فرنسا تواجه هولندا.. ومجموعة مكررة من 2012 عودة خلال 6 دقائق.. جيرونا يقلب الطاولة على فالنسيا ويفوز بثنائية تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يعود لمركزه الأساسي.. ولونين يواصل المشاركة