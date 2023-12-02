مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) نيس.. مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة

يقدم FilGoal.com متابعة مباشرة وحية لمباراة نانت ضد نيس فيالجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد الدولي المصري أساسيا مع نانت.

ويحتل نانت المركز الـ11 برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في الوصافة بـ29 نقطة.

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ق 4: أهدر مصطفى محمد الهدف الأول لنانت بعدما كان في مواجهة المدافع الأخير لنيس، لكن تسديدته ارتطمت في المدافع وخرجت لضربة ركنية.

بداية المباراة