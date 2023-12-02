مؤتمر مدرب سوار: لم نأت لنكون ضحية.. وعملت مع عواد من قبل في الإسماعيلي

شدد عدة بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني أن فريقه لم يأت للقاهرة ليكون الضحية ضد الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع سوار غدا الأحد في التاسعة مساءً على استاد السلام.

وقال بن عمار في المؤتمر الصحفي: "إذا كانت الأمور تسير بصورة طبيعة لكانت المباراة تقام على ملعب فريقي، وأشكر الزمالك على حسن الضيافة".

وأضاف "نعلم لاعبي الزمالك وخاصة محمد عواد حارس المرمى الفريق الذي سبق وعملت معه من قبل في الإسماعيلي، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو".

وسبق أن عمل عدة بن عمار في الإسماعيلي لمدة 3 أشهر كمدرب مساعد في 2017.

وأشار "تركيزنا حاليا في مباراة الغد ولا نفكر في شكل المنافسة في المجموعة، التوازن في مباراة الغد يأتي من امتلاك الكرة، ولم نأت هنا لنكون الضحية".

وأوضح "نسعى لتقديم مباراة كبيرة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة في مباراة الغد أمام منافس كبير بحجم الزمالك، حظوظ الفريق قائمة في التأهل للدور التالي، خاصة وأن هذه المباراة الثانية في المجموعة".

وأكمل "الفريق الذي سيصل إلى النقطة 11 في المجموعة سيتأهل لدور الثمانية في البطولة".

وتعد المباراة على ملعب سوار الغيني الذي يستضيفه الزمالك لخوض اللقاء في القاهرة لتعذر استضافته للمباراة في بلاده.

وكان الزمالك فاز بنتيجة 1-0 على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى، بينما خسر الفريق الغيني من ساجرادا الأنجولي بنتيجة 2-0.