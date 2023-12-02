مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) غرناطة.. جوووول أول

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

ريال مدريد - نابولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد غرناطة في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني

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ق27. جووووول أول لريال مدريد عن طريق براهيم دياز بعد تبادل للكرة بطريقة رائعة مع كروس لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق11. إصابة حارس غرناطةراؤول فيرنانديز ودخول أندري فيريرا.

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد غرناطة الدوري الإسباني
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