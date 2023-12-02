مباشر دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (0)-(0) الأهلي.. ماذا أهدر الشحات

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تابع من هنا

----

ق 23 عرضية يسددها حسين الشحات فوق المرمى

ق 10

بداية المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مباشر دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو (1)-(0) بيراميدز.. الثاني يضيع مجموعة بيراميدز – سقوط موكوينا الأول في دوري الأبطال.. صنداونز يخسر من مازيمبي تشكيل يانج أفريكانز - لاعب مصر للمقاصة السابق يقود الوسط ضد الأهلي تشكيل بيراميدز - ثنائي هجومي ضد نواذيبو.. وغياب السعيد والكرتي تشكيل الأهلي – 5 تبديلات من كولر أمام يانج أفريكانز مران بدني خفيف ومحاضرة كولر يجهزان الأهلي ليانج أفريكانز الزمالك بقميصه التقليدي أمام سوار في الجول يكشف آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم
أخر الأخبار
عودة خلال 6 دقائق.. جيرونا يقلب الطاولة على فالنسيا ويفوز بثنائية 43 ثاتيه | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يعود لمركزه الأساسي.. ولونين يواصل المشاركة 18 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (0)-(0) الأهلي.. ماذا أهدر الشحات 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو (1)-(0) بيراميدز.. الثاني يضيع 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإعلان عن طرح الإعلان التشويقي الأول للعبة GTA 6 43 دقيقة | Gamers
مجموعة بيراميدز – سقوط موكوينا الأول في دوري الأبطال.. صنداونز يخسر من مازيمبي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل يانج أفريكانز - لاعب مصر للمقاصة السابق يقود الوسط ضد الأهلي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز - ثنائي هجومي ضد نواذيبو.. وغياب السعيد والكرتي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح