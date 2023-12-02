استراحة دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ق 45 بطاقة صفراء لياسر إبراهيم

ق 35 خروج لوماليسا موتامبالا مصابا

ق 23 عرضية يسددها حسين الشحات فوق المرمى

ق 10 الشناوي يتألق في إبعاد محاولة خطيرة

بداية المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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