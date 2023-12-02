استراحة دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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ق 45 بطاقة صفراء لياسر إبراهيم
ق 35 خروج لوماليسا موتامبالا مصابا
ق 23 عرضية يسددها حسين الشحات فوق المرمى
ق 10 الشناوي يتألق في إبعاد محاولة خطيرة
بداية المباراة
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