مباشر دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو (1)-(0) بيراميدز.. الثاني يضيع
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نواذيبو ضد يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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ق6. فرصة الهدف الثاني تضيع بعد انفراد بمرمى الشناوي.
ق4. هدف لنواذيبو عن طريق سيدي بونا عمار.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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