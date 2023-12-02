مباشر دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو (1)-(0) بيراميدز.. الثاني يضيع

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف فاخري لاكاي ضد مازيمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نواذيبو ضد يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق6. فرصة الهدف الثاني تضيع بعد انفراد بمرمى الشناوي.

ق4. هدف لنواذيبو عن طريق سيدي بونا عمار.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نواذيبو بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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