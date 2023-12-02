استراحة دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو (1)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نواذيبو ضد يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية الشوط الأول

ق45. لاكاي يهدر من جديد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق المرمى.

ق33. فخري لاكاي يهدر فرصة هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تألق في التصدي.

ق6. فرصة الهدف الثاني تضيع بعد انفراد بمرمى الشناوي.

ق4. هدف لنواذيبو عن طريق سيدي بونا عمار.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل