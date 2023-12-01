اتهامات بالفساد والوساطة.. مدرب تليفونات بني سويف يكشف كواليس الانسحاب ورد الشركة الراعية

كشف محمد ثابت مدرب فريق تليفونات بني سويف الذي تم الإعلان عن إقالته مؤخرا، عن كواليس ما حدث أمام الترسانة وأدى لانسحاب اللاعبين من المباراة.

وقال ثابت في تصريحاته لـ FilGoal.com: "كنت مدربا لنادي الطيران فجاء المستثمران وليد عبد الهادي ومجدي عمران للحديث معي من أجل قيادة الفريق".

وأضاف "جمعت حوالي 18 لاعبا كانوا معي في فريق الطيران للانتقال إلى تليفونات بني سويف وتدربنا في شهر أغسطس الماضي ووقعوا جميعا العقود".

وأوضح "سيف ومحمد نجلا المستثمر مجدي عمران يشاركان مع الفريق الأول، وهناك مصطفى هشام نجل الشريك الثالث بنسبة 10%. كل مستثمر يرغب في تواجد نجله بالفريق".

وتابع "اتفقنا على مقدم تعاقد للاعبين حوالي 2000 جنيه وذهب المستثمرين لإيجار ملعب، ولكن كان يتكرر تأخير دفع إيجار الملعب وكل مرة نلعب في ملعب مختلف".

وواصل "هنا اقترح المستثمرين أن أجلب لاعبين تحت السن على أن يدفع هؤلاء اللاعبين مبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه ليتدربوا مع الفريق الأول، قبل أن تظهر أزمة بين المستثمرين فكل شخص له رأي والأموال لا تُدفع للاعبين الذين يطالبون بمستحقاتهم باستمرار".

وأكمل "ذهبنا لأحد المعسكرات وبدأت الخلافات لأن أبناء المستثمرين لا يشاركون. ولكن ما ذنبي إذا كان مستواهم لا يؤهلهم للعب؟ أحد المستثمرين في البداية امتدحني حين عاقبت ابنه بالإيقاف بسبب عدم تنفيذه لتعليماتي في مباراة ودية، ولكنه غير رأيه في المباراة التالية حين وجده لا يلعب".

وتابع ثابت "سألني المستثمر عن سبب عدم مشاركته فقلت له إن هناك عناصر أفضل، فقال إني لن أكمل عملي وبالفعل تركت النادي وتم تعيين محمد جودة بدلا مني، ولكن بعد خسارة 3 مباريات لجأوا لي مرة أخرى ووافقت على العودة بشروط".

وواصل "حققت 4 نقاط من مباراتين ولكن النتيجة كانت استمرار عدم حصول اللاعبين على المستحقات. الفريق لديه لاعبين مغتربين لا يتقاضوا شيئا، تخيل أن 300 أو 500 جنيه كانت كفيلة بحل الأزمة".

وأكمل المدرب "أحد المستثمرين عنف اللاعبين وقال لهم: لن أدفع شيئا وهذا ما أفعله كل عام. ثم ذهب اللاعبين للقاء أحد المستثمرين فرفض مقابلتهم. ليس هناك طعام أو شراب والمغتربين لا يتقاضون شيئا".

أما عن واقعة مباراة الترسانة قال ثابت: "قبلها بـ 4 أيام هدد اللاعبين برفض المشاركة ولكنهم لم يفعلوا شيئا، بالعكس قرروا المشاركة على أمل إقامة معسكر وتوفير وجبات، ولكن حتى هذا لم يحدث".

وأضاف "لم أكن أعلم بوجود تخطيط لذلك، ولكن اللاعبون قالوا إن المستثمرين يتعاونون مع شركة مراهنات ويريدون نتيجة بعينها، وكثر الحديث عن أن المباراة تم بيعها بالفعل".

وتابع "اللاعبون حضروا لملعب المباراة سيرا على الأقدام لمدة نصف ساعة تقريبا من المنيب لأنهم لا يملكون المال لركوب حافلة".

وأوضح "لم أكن أعلم بذلك، ولكن مع بداية المباراة ظهر أحد اللاعبين وقال: لن نلعب، نحن لا نتقاضى شيئا ولا نأكل والمباراة مباعة بالفعل".

واختتم "شكرت اللاعبين لأني لا أستطيع توفير أي شيء لهم، وقررت عدم التعامل معهم مرة أخرى".

الجانب الآخر

FilGoal.com تواصل مع وليد عبد الهادي راعي الفريق وأحد المستثمرين الرئيسيين مرتين، الأولى بعد المباراة، والثانية بعد تصريحات ثابت عن الاتفاق مع لاعبين تحت السن يدفعون المال للانضمام للفريق الأول.

وقال عبد الهادي: "ما حدث اليوم من انسحاب اللاعبين أمام الترسانة هو مؤامرة من اللاعبين مع المدير الفني محمد ثابت والشريك في الاستثمار مجدي عمران للإضرار بمصالح النادي".

وأضاف "اللاعبون ليس لهم مستحقات وفقا للائحة. لقد حصلوا على شهر من قيمة مستحقاتهم وتم إيقاف المستحقات في الشهر التالي لسوء النتائج".

وأوضح "نحن كشركة راعية تتكفل بالمعسكرات والنفقات لذلك هناك عقوبات أيضا".

وأكمل "من له مستحقات لدى النادي عليه التقدم بشكوى ضد النادي في اتحاد الكرة".

أما عن الاتهام بخصوص اللاعبين تحت السن قال عبد الهادي: "لا أعرف شيئا عن هذا الكلام بخصوص قيد اللاعبين بمقابل مادي".

وأوضح "ربما شخص آخر تسبب في هذا الأمر وأجرى قيد اللاعبين، أما أنا فقد تعاقدت مع لاعبين بعقود واضحة تنص على مستحقات وعقوبات".

ماذا حدث؟

ألغيت مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية ب بسبب طلب لاعبي الأخير إيقاف اللقاء مطالبين بالمستحقات المالية المتأخرة.

وقال فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة لـ FilGoal.com: "كان مقررا إقامة مباراة الترسانة مع تليفونات بني سويف في الخامسة مساء على ملعب الترسانة في الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "بدأ أحمد جمال حكم اللقاء المباراة وطلب بعدها لاعبو تليفونات بني سويف إيقاف المباراة مطالبين بمستحقاتهم من مستثمر الفريق".

وأتم "الحكم انتظر 20 دقيقة وقرر إلغاء اللقاء واعتبار الترسانة فائزا ليرتفع رصيده لـ 14 نقطة في صدارة المجموعة".

وأعلنت الشركة الراعية لنادي تليفونات بني سويف إقالة المدرب وإحالة اللاعبين للتحقيق بسبب الواقعة.

بينما أعلن مجلس إدارة النادي في بيان تالي، إقالة المدرب والجهاز الفني وإيقاف جميع اللاعبين والتحقيق معهم، والسير في إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة الراعية، ومخاطبة اتحاد الكرة لحفظ حقوق النادي والمطالبة بتعويض مادي.

ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6.

ويتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.