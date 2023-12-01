مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. بداية الشوط الثاني
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة ضمن منافست الدوري المصري.
كريم بامبو
النادي : البنك الأهلي
ويحتل البنك الأهلي المركز الـ17 برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ13 بـ7 نقاط.
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انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45: للمرة الثانية خلال دقيقتين أبو جبل ببراعة ينقذ مرماه بعد عرضية من عنتر إلى أحمد ياسر ريان يسددها رأسية قوية لكن يتصدى لها أبو جبل.
ق 43: أحمد ياسر ريان تسلم تمريرة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع البنك الأهلي، لكن ذهبت ضعيفة تصدى لها أبو جبل.
ق 15: أبو جبل ينقذ مرماه من الهدف الأول بعد تسديدة أوجولا.
بداية المباراة
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