مباشر مجموعة الأهلي - ميدياما (1)-(1) بلوزداد.. التعادل

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

عبد الرؤوف بن غيث - شباب بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ضمن مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر شباب بلوزداد الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

وانتصر شباب بلوزداد في بداية مشواره على يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.

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وفي نفس الجولة فاز الأهلي بنتيجة 3-0 على ميدياما الغاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 45 جووول التعادل لميدياما من ركلة حرة وصلت داخل المنطقة ليحولها دانييل لوموتي بقدمه في المرمى

ق 39 جوووول الأول رؤوف بلغيث من ركلة جزاء على يمين الحارس

ق 37 ركلة جزاء بعد سقوط بوصوف إثر تعرضه لعرقلة

ق24 سقوط عبد الرحمن مزيان في مواجهة مع المدافع الأخير داخل المنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 8 تسديدة خطيرة لميديما بالرأس في العارضة من بابا موسى

بداية اللقاء

بلوزداد مجموعة الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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