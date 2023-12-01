خبر في الجول – محمد عبد المنعم يغادر مران الأهلي مصابا قبل لقاء يانج أفريكانز
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 16:30
كتب : أحمد الخولي
غادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للقاء يانج أفريكانز مصابا.
محمد عبد المنعم
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد المنعم تعرض لالتواء في الكاحل ما جعله لا يستطيع إكمال المران ليغادره مصابا.
ويحل الأهلي ضيفا غدا السبت على يانج أفريكانز لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ويتصدر الأهلي وشباب بلوزداد المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكل منهما بعد الفوز على ميدياما ويانج أفريكانز بثلاثية دون رد.
وعلى جانب آخر تقرر ارتداء الأهلي لقميصه الأحمر التقليدي والسروال الأبيض والجوارب الحمراء.
على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.
فيما تقرر ارتداء يانج أفريكناز القميص الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس اللون الرمادي.
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