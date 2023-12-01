مباشر الدوري - إنبي (0) (0) المصري.. الداخلية (0) (0) البلدية.. فرصة أولى

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنبي ضد المصري، والداخلية ضد بلدية المحلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتين في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

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ويحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات وله لقاء مؤجل ضد الأهلي، بينما يحتل الداخلية برصيد 4 نقاط المركز السادس عشر.

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إنبي × المصري

ق 25: رأسية من كالوشا وتصدى سهل من محمود جاد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

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الداخلية × بلدية المحلة

ق 12: ركلة حرة مباشرة من أحمد رضا لاعب البلدية ترتطم بالشباك العلوية أعلى من المرمى بقليل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

المصري إنبي الداخلية بلدية المحلة الدوري المصري
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