مباشر الدوري - إنبي (1) (1) المصري.. الداخلية (0) (0) البلدية.. الثاني يضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنبي ضد المصري، والداخلية ضد بلدية المحلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتين في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات وله لقاء مؤجل ضد الأهلي، بينما يحتل الداخلية برصيد 4 نقاط المركز السادس عشر.

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إنبي × المصري

ق 53: رفيق كابو ينفرد ويسدد كرة تمر بمحاذاة المرمى.

ق 50: جووول قفة يسجل هدف التعادل لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ في استلام الكرة من لاعب المصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جووول أوول.. غيلاس قناوي بمجهود فردي رائع يراوغ 3 لاعبين ويسدد كرة رائعة في الشباك.

ق 25: رأسية من كالوشا وتصدى سهل من محمود جاد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

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الداخلية × بلدية المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: أحمد حسين يتألق ويمنع رأسية أحمد شداد

ق 12: ركلة حرة مباشرة من أحمد رضا لاعب البلدية ترتطم بالشباك العلوية أعلى من المرمى بقليل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء