مباشر الدوري - إنبي (1) (1) المصري.. الداخلية (0) (0) البلدية.. الثاني يضيع

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنبي ضد المصري، والداخلية ضد بلدية المحلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتين في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

أخبار متعلقة:
التشكيل - خيارات هيثم شعبان الأولى لـ الداخلية.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة التشكيل - ثنائية هجومية لـ إنبي.. وعودة جاد لمرمى المصري مانشستر يونايتد يعلن انتكاسة في علاج مالاسيا ويكشف موعد عودته مؤتمر تين هاج عن أخطاء أونانا المتكررة.. وشيء كان سيقلقه لو لم يحدث ضد جالاتا سراي

ويحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات وله لقاء مؤجل ضد الأهلي، بينما يحتل الداخلية برصيد 4 نقاط المركز السادس عشر.

--

إنبي × المصري

ق 53: رفيق كابو ينفرد ويسدد كرة تمر بمحاذاة المرمى.

ق 50: جووول قفة يسجل هدف التعادل لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ في استلام الكرة من لاعب المصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جووول أوول.. غيلاس قناوي بمجهود فردي رائع يراوغ 3 لاعبين ويسدد كرة رائعة في الشباك.

ق 25: رأسية من كالوشا وتصدى سهل من محمود جاد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

--

الداخلية × بلدية المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: أحمد حسين يتألق ويمنع رأسية أحمد شداد

ق 12: ركلة حرة مباشرة من أحمد رضا لاعب البلدية ترتطم بالشباك العلوية أعلى من المرمى بقليل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

المصري إنبي الداخلية بلدية المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل - خيارات هيثم شعبان الأولى لـ الداخلية.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة التشكيل - ثنائية هجومية لـ إنبي.. وعودة جاد لمرمى المصري بيراميدز بالزي البديل أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات الجمعة 1 ديسمبر 2023.. الدوري المصري ودربي الرياض ومجموعة الأهلي خالد جلال: كنا في أمس الحاجة للفوز على المقاولون خبر في الجول - عودة حسام عبد المجيد لتدريبات الزمالك بشرط شوقي غريب: نعاني من إهدار الفرص السهلة عبد الحميد بسيوني: لم نكن في حالتنا أمام الجونة
أخر الأخبار
مؤتمر أحمد الشناوي: لا أريد الحديث في تلك النقطة لخلق الأعذار 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر باتشيكو: هذا ما يجعل مواجهة نواذيبو صعبة.. وطلب إلى فيفا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – محمد عبد المنعم يغادر مران الأهلي مصابا قبل لقاء يانج أفريكانز 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوارديولا: هذا ما يعجبني في توتنام.. وأتوقع أهدافا كثيرة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للناشئين - بعد 34 تسديدة.. مالي تحصد البرونزية على حساب الأرجنتين 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - تعرف على تفاصيل لعبة Avatar: Frontiers of Pandora ساعة | Gamers
مباشر الدوري - إنبي (1) (1) المصري.. الداخلية (0) (0) البلدية.. الثاني يضيع ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تين هاج عن أخطاء أونانا المتكررة.. وشيء كان سيقلقه لو لم يحدث ضد جالاتا سراي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر