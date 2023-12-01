مواعيد مباريات الجمعة 1 ديسمبر 2023.. الدوري المصري ودربي الرياض ومجموعة الأهلي

تختتم مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، ودربي الرياض في الدوري السعودي، ومواجهة ضمن مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الموافق 1 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

في الرابعة عصرا يلتقي إنبي مع المصري وتذاع على أون تايم سبورت 1.

وفي نفس التوقيت يحل بلدية المحلة ضيفا على الداخلية وتذاع على أون تايم سبورت 2.

وفي السابعة مساءً تذاع مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورت 1.

دربي الرياض

في ملعب الملك فهد الدولي يلتقي الهلال مع النصر في الجولة 15 من الدوري السعودي.

وتذاع المباراة على قناة SSC سبورت السعودية ويعلق عليها مدحت شلبي وفارس عوض، وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 38 نقطة ويليه النصر برصيد 34 نقطة.

وفي الخامسة مساءً يلتقي الفيحاء مع ضمك الذي يلعب له طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر.

ويعود الدولي بعد نهاية إيقافه وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً وتذاع على SSC سبورت السعودية إكسترا 1.

دوري أبطال إفريقيا

في مجموعة الأهلي، يحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفا على ميدياما الغاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتذاع المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر بي إن سبورتس 5.

ويتصدر بلوزداد الترتيب بالتساوي مع الأهلي برصيد 3 نقاط بعد فوز كلاهما في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا يلتقي الهلال السوداني مع الترجي التونسي، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

وكان الترجي فاز في الجولة الأولى على النجم الساحلي بنتيجة 2-0، فيما خسر الهلال من بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 1-0 للمجموعة الثالثة.

الدوري الإيطالي

ويحل يوفنتوس ضيفا على مونزا في افتتاح الجولة 14 من المسابقة وتذاع على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتبدأ في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ويأمل يوفنتوس في تحقيق الفوز الذي يؤمن له الصدارة ولو بشكل مؤقت على حساب الغريم إنتر.

فيما يحتل مونزا المركز التاسع برصيد 18 نقطة.