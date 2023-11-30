مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) زد.. هدف ضائع بغرابة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وزد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد الأسكندرية.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

أخبار متعلقة:
مصدر من كاف لـ في الجول: الأهلي يحق له الترشح على مناصب رابطة الأندية الإفريقية التشكيل - مابولولو يقود الاتحاد.. وكاموني يجاور زيكو في هجوم زد قائمة الأهلي - عودة طاهر وتاو أمام يانج أفريكانز.. وغياب موديست وعبد القادر إيقاف حمدي فتحي مباراتين في الدوري القطري وتغريمه

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

ق 86: رأفت خليل يمر من 4 لاعبين ويطلق تسديدة قوية تمر على يسار القائم الأيسر

ق 85: جووول غير محتسب.. زيكو يسجل برأسية والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 78: القائم الأيسر يمنع تصويبة قوية من رأفت خليل

ق 57: جووول غير محتسب سجله بينامين بواتنج بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: علي لطفي يتألق ويمنع الأول لزعيم الثغر

ق 15: مصطفى سعد يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول بتسديدة مرت بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء؟

بداية اللقاء

الاتحاد زد الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
تعادل سلبي يحسم مواجهة الاتحاد أمام زد بينها مباراة الزمالك أمام المصري.. تعديل مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري التشكيل - مابولولو يقود الاتحاد.. وكاموني يجاور زيكو في هجوم زد لجنة الحكام برئاسة بيريرا تجري استبيان لوضع خطة التطوير مران الأهلي - مشاركة طاهر وتاو في التدريبات الجماعية استعدادا لـ يانج أفريكانز عامر حسين: تأجيل مبارياتي الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وهذه عقوبة عدم اللعب بكأس الرابطة مواعيد مباريات الخميس 30 نوفمبر 2023.. ثلاث مواجهات بالدوري ومنتخب السيدات وليفربول عبد الواحد السيد: خلاف بين مصطفى شلبي وطبيب الزمالك؟ ليس له أساس من الصحة
أخر الأخبار
تعادل سلبي يحسم مواجهة الاتحاد أمام زد 3 دقيقة | الدوري المصري
بينها مباراة الزمالك أمام المصري.. تعديل مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري 5 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - الترسانة لـ في الجول: لاعبو تليفونات بني سويف رفضوا اللعب وحصدنا 3 نقاط 24 دقيقة | القسم الثاني
دوري المحترفين - هدف عبد العاطي يتسبب في إصابة مروعة للحارس.. ودجلة يزاحم بالصدارة 36 دقيقة | القسم الثاني
ليون يقيل جروسو بعد 73 يوما ساعة | الكرة الأوروبية
تأثير ميسي.. إنتر ميامي يعلن بيع تذاكر موسم 2024 الموسمية بالكامل ساعة | أمريكا
يانج أفريكانز يترأس الرابطة الإفريقية والأهلي عضو.. ومصدر من كاف يفسر سبب الاختيارات ساعة | الكرة الإفريقية
بن عطية مديرا رياضيا لمارسيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح