استراحة الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) زد.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وزد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد الأسكندرية.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق 20: علي لطفي يتألق ويمنع الأول لزعيم الثغر

ق 15: مصطفى سعد يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول بتسديدة مرت بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء؟

بداية اللقاء

الاتحاد زد الدوري المصري في الدوري
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