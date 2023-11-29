مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) نابولي.. جووووول بيلينجهام والثاني

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بيلينجهام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 22: جوووووول بيلينجهام والثاني

ق 11: جووووووووووول رودريجو والتعادل

ق 10: جوووووووووول جيوفاني سيميوني والأول

انطلاق المباراة

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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