مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) نابولي.. جووووول بيلينجهام والثاني
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا.
ــــــــــــــــــ
ق 22: جوووووول بيلينجهام والثاني
ق 11: جووووووووووول رودريجو والتعادل
ق 10: جوووووووووول جيوفاني سيميوني والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
برونو فيرنانديز: لم نكن حاسمين ضد جالاتا سراي.. علينا التفكير في الفريق قبل أنفسنا جحيم أرعب أونانا.. جالاتا سراي ويونايتد يتعادلان في قمة مثيرة من 6 أهداف تشكيل نابولي – سيميوني يقود الهجوم وأوسيمين على الدكة أمام ريال مدريد تشكيل أرسنال - عودة رايا لحراسة المرمى.. والنني على مقاعد البدلاء ضد لانس تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساسي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا – جالاتا سراي (3) - (3) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير تشكيل أبطال أوروبا – عودة هويلوند وأمرابط وأنتوني ضد جالاتا سراي بيان من يويفا عن إقامة مباراة جالاتا سراي ومانشستر يونايتد