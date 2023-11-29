مباشر أبطال أوروبا – جالاتا سراي (1) - (3) مانشستر يونايتد.. جووووووووول مكتوميناي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ق55: جووووووول مكتوميناي يسجل الهدف الثالث ليونايتد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين لهدف.

ق43: جول؟ لا، إيكاردي سجل هدفا ثانيا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق29: جوووووووول زياش يسجل الهدف الأول لجالاتا سراي من ركلة حرة.

ق18: جووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق15: مطالبات من لاعبي جالاتا سراي بركلة جزاء لصالحهم بداعي لمسة يد على مكتوميناي.

ق11: جووووووووول جارناتشو يسجل الهدف الأول ليونايتد.

ق4: تسديدة قوية من درايس ميرتينز تصدى لها أونانا.

انطلاق المباراة.