مباشر أبطال أوروبا – جالاتا سراي (1) - (2) مانشستر يونايتد.. جوووول زياش

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ق29: جوووووووول زياش يسجل الهدف الأول لجالاتا سراي من ركلة حرة.

ق18: جووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق15: مطالبات من لاعبي جالاتا سراي بركلة جزاء لصالحهم بداعي لمسة يد على مكتوميناي.

ق11: جووووووووول جارناتشو يسجل الهدف الأول ليونايتد.

ق4: تسديدة قوية من درايس ميرتينز تصدى لها أونانا.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد جالاتا سراي أبطال أوروبا
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