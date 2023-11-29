مباشر أبطال أوروبا – جالاتا سراي (1) - (2) مانشستر يونايتد.. جوووول زياش
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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ق29: جوووووووول زياش يسجل الهدف الأول لجالاتا سراي من ركلة حرة.
ق18: جووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثاني ليونايتد.
ق15: مطالبات من لاعبي جالاتا سراي بركلة جزاء لصالحهم بداعي لمسة يد على مكتوميناي.
ق11: جووووووووول جارناتشو يسجل الهدف الأول ليونايتد.
ق4: تسديدة قوية من درايس ميرتينز تصدى لها أونانا.
انطلاق المباراة.
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