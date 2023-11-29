انتهت أبطال أوروبا – جالاتا سراي (3) - (3) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ق90: بيليستيري سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في جسد الحارس موسليرا.

ق87: القائم يحرم برونو من هدف محقق.

ق82: تسديدة من بيليستيري مرت أعلى المرمى.

ق77: تسديدة زاحفة من مكتوميناي مرت بجوار المرمى بقليل.

ق76: تسديدة مقوسة من جارناتشو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق71: جووووووووووووول كريم أكتورك أوجلو يدرك التعادل لجالاتا سراي.

ق68: تسديدة مقوسة من زياش تصدى لها أونانا لكن تم احتساب تسلل في النهاية.

ق62: جوووووووووول ثان لجالاتا سراي عن طريق زياش من ركلة حرة بعد خطأ فادح من أونانا في التصدي للكرة لترتطم بيده وتسكن مرماه.

ق55: جووووووووول مكتوميناي يسجل الهدف الثالث ليونايتد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين لهدف.

ق43: جول؟ لا، إيكاردي سجل هدفا ثانيا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق29: جوووووووول زياش يسجل الهدف الأول لجالاتا سراي من ركلة حرة.

ق18: جووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق15: مطالبات من لاعبي جالاتا سراي بركلة جزاء لصالحهم بداعي لمسة يد على مكتوميناي.

ق11: جووووووووول جارناتشو يسجل الهدف الأول ليونايتد.

ق4: تسديدة قوية من درايس ميرتينز تصدى لها أونانا.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد جالاتا سراي أبطال أوروبا
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