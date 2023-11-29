مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(2) الزمالك.. ثلاثة تبديلات للأبيض

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن فيوتشر

يستضيف مودرن فيوتشر فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث بالدوري برصيد 12 نقطة بينما الزمالك في المركز الحادي عشر بـ 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق70 نزول عبد الشافي وعمرو السيسي وسيد عبد الله بدلا من محمد طارق ونداي وروقا

ق59 نزول مروان محسن وعلي زعزع بدلا من أحمد عاطف وناصر ماهر

نزول هشام عادل لتدعيم صفوف فيوتشر بدلا من أيمن الصفاقسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 جووووول نداي يضيف الثاني

ق47 تسديدة من المثلوثي ولكن جنش يتصدى

ق45 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق39 جوووووول أحمد زيزو من ركلة جزاء

ق36 ركلة جزاء بعد سقوط سيف الجزيري

ق31 إصابة عمر كمال

ق26 تسديدة من محمد روقا ولكن في يد جنش

ق25 تسديدة من زيزو وجنش يتألق

ق21 تسديدة من سيف الجزيري ولكن يعترضها علي الفيل

ق18 تسديدة من غنام محمد ولكن عواد يتصدى

ق12 هدف غير محتسب لأحمد عاطف بسبب التسلل

ق1 القائم يتصدى لتسديدة أيمن الصفاقسي واحتساب تسلل

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك مودرن فيوتشر
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