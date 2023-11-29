مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(2) الزمالك.. ثلاثة تبديلات للأبيض

تساوى مع شيكابالا.. زيزو يواصل التقدم في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي أمام زد بعد تقديم موعد مواجهة شباب بلوزداد

تشكيل الزمالك - الجزيري ضمن 4 تغييرات أمام مودرن فيوتشر عن مواجهة أبو سليم

بعد إثارة الجدل.. ياو أنور لـ في الجول: لا أمتلك أي حسابات على إنستجرام أو فيسبوك