مباشر أبطال أوروبا – برشلونة (2) - (1) بورتو.. سان جيرمان (0) - (1) نيوكاسل
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
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برشلونة ضد بورتو
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ق57: جوووووووول ثااااان لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق32 جوووووووووول كانسيلو يدرك التعادل سريعا جدا لبرشلونة.
ق30: جوووووووول بيبي يسجل الهدف الأول لبورتو.
ق26: هدف غير محتسب لبورتو سجله مهدي طارمي تم إلغائه بداعي التسلل.
انطلاق المباراة.
المجموعة السادسة
الترتيب الحالي:
بروسيا دورتموند 10 نقاط
نيوكاسل 7 نقاط
سان جيرمان 6 نقاط
ميلان 5 نقاط
ميلان ضد بروسيا دورتوند
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ق68: كريم أديمي يسجل الهدف الثالث لدورتموند
ق59: جووووووووووووول ثاااان لدورتموند عن طريق جيمي بينو جيتنز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق38: جوووووووووول شيكويزي يدرك التعادل لميلان.
ق10: جوووووووووول رويس يسجل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء.
ق6: جيرو يهدر ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس دورتموند.
انطلاق المباراة.
باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.
ق25: جووووووول إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل.
انطلاق المباراة.