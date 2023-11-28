مباشر أبطال أوروبا – برشلونة (2) - (1) بورتو.. سان جيرمان (0) - (1) نيوكاسل

انتصار جنوني جديد للاتسيو في أوروبا.. وشاختار يضغط على برشلونة وبورتو

التشكيل – شيكويزي وجيرو أساسيان مع ميلان ضد دورتموند.. ورويس يقود الضيوف

تشكيل برشلونة – بيدري أساسي قاريا لأول مرة هذا الموسم.. وأراوخو القائد ضد بورتو

تين هاج يوضح موقف أنتوني وهويلاند من مباراة جالاتا سراي

مؤتمر توخيل: ضمان التأهل كمتصدر؟ سنلعب ضد كوبنهاجن كما لو كانت مباراة فاصلة