استراحة أبطال أوروبا – برشلونة (1) - (1) بورتو.. سان جيرمان (0) - (1) نيوكاسل

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

إيزاك - نيوكاسل - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد بورتو

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق32 جوووووووووول كانسيلو يدرك التعادل سريعا جدا لبرشلونة.

ق30: جوووووووول بيبي يسجل الهدف الأول لبورتو.

ق26: هدف غير محتسب لبورتو سجله مهدي طارمي تم إلغائه بداعي التسلل.

انطلاق المباراة.

المجموعة السادسة

الترتيب الحالي:

بروسيا دورتموند 8 نقاط

نيوكاسل 7 نقاط

سان جيرمان 6 نقاط

ميلان 6 نقاط

ميلان ضد بروسيا دورتوند

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق38: جوووووووووول شيكويزي يدرك التعادل لميلان.

ق10: جوووووووووول رويس يسجل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء.

ق6: جيرو يهدر ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس دورتموند.

انطلاق المباراة.

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

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نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

ق25: جووووووول إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل.

انطلاق المباراة.

برشلونة سان جيرمان نيوكاسل ميلان أبطال أوروبا
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