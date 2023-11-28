مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. محاولة خطيرة من أفشة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

مباراة الأهلي وسموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 35: تسديدة من أفشة من أمام منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة

ق 35: تسديدة أخرى باليسار من أمام منطقة الجزاء

ق 22: تسديدة من إمام عاشور أعلى المرمى

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
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