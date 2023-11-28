مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) الإسماعيلي.. جووول الثاني

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

هدف ياو أنور - بيراميدز ضد الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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ق86 فخري لاكاي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد تمريرة متقنة من رمضان صبحي

ق66 عبد الله السعيد يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق55 ياو أنور يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية أبعدها أحمد الشناوي

ق52 رأسية خطيرة من محمد حمدي تمر بجوار مرمى الإسماعيلي بغرابة

ق50 كمال السيد حارس الإسماعيلي ينقذ هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي

ق46 دخول رمضان صبحي وفخري لاكاي بدلا من يوسف أسامة وأحمد توفيق

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق47. القائم يمنع التعادل برأسية من ماييلي.

ق42. بطاقة حمراء لمحمد هاشم بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق32. الشناوي يتألق من جديد ويمنع الثاني بتسديدة جديدة من ياو أنور.

ق26. يوسف أسامة يهدر فرصة التعادل بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ليضع الكرة فوق المرمى.

ق12. جووووول أول للإسماعيلي عن طريق ياو أنور بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز
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