استراحة دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) برسبوليس.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر ضد برسبوليس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا

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ق17. بطاقة حمراء لعلي لاجامي لاعب النصر بسبب تدخل قوي على لاعب برسبوليس.

ق2. ركلة جزااء للنصر بعد عرقلة رونالدو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل