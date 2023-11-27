مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا أزمة بين تاو وكولر.. وسبب غيابه عن تدريبات المستبعدين

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 13:40

كتب : أحمد الخولي

احتفال بيرسي تاو بهدفه ضد الإسماعيلي

غاب بيرسي تاو عن تدريبات اللاعبين المستبعدين والاحتياطيين بمواجهة الأهلي ضد ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ونفى مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com أن يكون سبب غياب المحترف الجنوب إفريقي هو أزمة مع مارسيل كولر مثلما يثار.

وشارك تاو في آخر نصف ساعة من مواجهة الأهلي ضد ميدياما والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد أزمة بين الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر وبيرسي تاو".

وأضاف "اللاعب غاب عن تدريبات ما بعد مواجهة ميدياما بناء على طلب مخطط الأحمال وليس لسبب أزمة كما يثار".

وكشف مصدر من الأهلي "تاو لم يشارك في تدريبات المستبعدين والبدلاء عقب مباراة ميدياما وعندما توجه إليه كولر لسؤاله أجابه أن ذلك بالتنسيق مع مخطط الأحمال الذي طلب منه عدم المشاركة بسبب الإجهاد".

وتابع "لم يتدرب تاو بشكل كامل في مران أمس الأحد أيضا، إذ كان ذلك بالتسنيق بين مخطط الأحمال وكولر بعد إبلاغ المدير الفني بأن اللاعب شارك في مباراتي جنوب إفريقيا بتصفيات كأس العالم بشكل كامل خلال وقت قصير مع رحلة السفر الطويلة مما عرّض اللاعب للإجهاد".

واختتم المصدر تصريحاته "يحسم كولر موقف العائدين من الإصابة مثل عمرو السولية وعلي معلول مع مران اليوم الإثنين".

وخاض تاو 13 مباراة مع الأهلي هذا الموسم بواقع 757 دقيقة ونجح في تسجيل أربعة أهداف.

وسجل تاو أهدافه الأربعة خلال مواجهات الدوري الخمسة التي خاضها بواقع هدف كل 65 دقيقة من مشاركاته.

الأهلي كولر بيرسي تاو ميدياما
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