مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (1) إنتر.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وإنتر في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.
ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: جووول التعااادل.. لاوتارو يسجل التعادل بعد عرضية من ماركوس تورام
ق 27: جوووول أوووول.. فلاهوفيتش يسجل الأول
ق 15: كييزا يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن.
بداية اللقاء
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