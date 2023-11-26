مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) إنتر.. جووول أوووول

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

لوكاتيلي في منافسة على الكرة مع باريلا خلال لقاء إنتر أمام يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وإنتر في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 27: جوووول أوووول.. فلاهوفيتش يسجل الأول

ق 15: كييزا يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر دربي إيطاليا
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