انتهت مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة (2)-(0) الهلال الليبي.. هدف قاتل مع نهاية اللقاء

معتمد جمال: كنا نتمنى الفوز بنتيجة أكبر.. وشيكابالا يقدم الإضافة في أي مباراة

شباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.. 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على أبو سليم

أوباما: لا يوجد مباراة سهلة.. والفوز سيفرق معنا لأن البداية لم تكن جيدة من قبل