انتهت مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة (2)-(0) الهلال الليبي.. هدف قاتل مع نهاية اللقاء
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 20:58
كتب : FilGoal
يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري فريق الهلال الليبي في افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.
ويقود محمد عودة المدير الفني فريق هلال بني غازي الليبي، ويقع الفريقان رفقة فيوتشر وسوبر سبورت في المجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق94 جوووول قاتل لاتحاد العاصمة عن طريق توميسانج أوريبوني
ق54 جووووووووووول من منتصف الملعب لإسلام مريلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي
ق20 محاولات من اتحاد العاصمة دون نتيجة
انطلاق المباراة
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