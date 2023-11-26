انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر يونايتد
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 18:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي
تابع من هنا
--
نهاية المباراة
ق75. جوووول ثااالث لمانشستر يونايتد عن طريق أنتوني مارسيال.
ق56. جوووول الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد من ركلة جزاء.
ق53. ركلة جزاء لمانشستر يونايتد حصل عليها أنتوني مارسيال.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 31 أوووه إنقاذ من على الخط. تصويبة تصدى لها أونانا وتابعها ماكنيل ولكن ماينو ينقذ من على الخط.
ق 3 جوووول جارناتشو يسجل الأول بعد تمريرة من دالوت
video:1
GOAL OF THE SEASON!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023
"That goes right into the hall of fame of goals scored in the Premier League"
Take a bow, Alejandro Garnacho!#beINPL #MUFC pic.twitter.com/uc6Xm8LALk
بداية المباراة
نرشح لكم
مباراة شهدت هدفا خرافيا.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية هاتريك أهداف ملغية لـ سون.. توتنام يواصل السقوط بخسارة من أستون فيلا بعد تجاهل أرتيتا الرد على مستواه.. هل يعوض رامسديل رحيل سا المحتمل من ولفرهامبتون؟ جوارديولا: لا يمكنني اللعب بطريقة ليفربول لهذا السبب تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية دوري أبطال إفريقيا - فوز تاريخي.. جوانينج جالاكسي يصعق الوداد بهدف في المغرب عودة الفيل.. هافيرتز يقتنص الصدارة لـ أرسنال بهدف قاتل في مرمى برينتفورد انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) أرسنال.. هدف الصدارة