انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

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نهاية المباراة

ق75. جوووول ثااالث لمانشستر يونايتد عن طريق أنتوني مارسيال.

ق56. جوووول الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد من ركلة جزاء.

ق53. ركلة جزاء لمانشستر يونايتد حصل عليها أنتوني مارسيال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 31 أوووه إنقاذ من على الخط. تصويبة تصدى لها أونانا وتابعها ماكنيل ولكن ماينو ينقذ من على الخط.

ق 3 جوووول جارناتشو يسجل الأول بعد تمريرة من دالوت

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GOAL OF THE SEASON!!!



"That goes right into the hall of fame of goals scored in the Premier League"



Take a bow, Alejandro Garnacho!#beINPL #MUFC pic.twitter.com/uc6Xm8LALk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023

بداية المباراة