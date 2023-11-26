مباشر في الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) أبو سليم الليبي.. سيطرة دون خطورة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك ضد أبو سليم الليبي

يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي في افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق37 صمود دفاعي مستمر وسيطرة زملكاوية دون خطورة حقيقية

ق17 سيطرة زملكاوية بحثا عن الأول

ق11 خطورة أولى بتسديدة قوية من أحمد زيزو ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الكونفدرالية الزمالك أبو سليم
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