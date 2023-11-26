مباشر في الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) أبو سليم الليبي.. سيطرة دون خطورة

يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي في افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب.

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ق37 صمود دفاعي مستمر وسيطرة زملكاوية دون خطورة حقيقية

ق17 سيطرة زملكاوية بحثا عن الأول

ق11 خطورة أولى بتسديدة قوية من أحمد زيزو ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة