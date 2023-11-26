انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) أبو سليم الليبي.. فوز الأبيض

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك ضد أبو سليم الليبي

يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي في افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق92 رأسية من معتصم أبو شناف ولكن في العارضة

ق84 نزول محمد أشرف روقا بدلا من يوسف أوباما

ق74 جوووول يوسف أوباما

ق65 مشاركة ناصر منسي بدلا من شيكابالا

ق63 تسديدة قوية من شيكابالا من ضربة حرة مباشرة ولكن أعلى العارضة

ق60 تمريرة من سامسون لأوباما الذي يسقط مطالبا بركلة جزاء

نزول عمر جابر وسامسون بدلا من إبراهيما نداي وسيد عبد الله

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 تسديدة من شيكابالا لخطأ مباشر ولكن ينقذها الدفاع

ق43 عرضية خطيرة ولكن تمر بسلام على مرمى أبو سليم الليبي

ق37 صمود دفاعي مستمر وسيطرة زملكاوية دون خطورة حقيقية

ق17 سيطرة زملكاوية بحثا عن الأول

ق11 خطورة أولى بتسديدة قوية من أحمد زيزو ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم
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