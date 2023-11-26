مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لو هافر.. تهديد من زملاء مصطفى
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 16:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ولو هافر في الجولة 13 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت.
ولعب مصطفى محمد 10 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن.
وسجل مصطفى 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا
ق35: مدافع لو هافر يتصدى لتسديدة مصطفى محمد القوية التي تتحول لركنية
ق31: رأسية موسى سيسوكو تمر بجوار قائم لو هافر
ق22: تسديدة رونيل بيير جابرييل مداف نانت تمر فوق العارضة
ق15: حارس نانت ينقذ مرماه من انفراد
انطلاق المباراة
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