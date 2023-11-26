الأهلي يعلن تكليف الجهاز الطبي بمتابعة إصابة قندوسي

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا

أعلن النادي الأهلي تكليف خالد بيبو مدير الكرة للجهاز الطبي للفريق الأول بمتابعة حالة لاعبه المعار أحمد قندوسي.

وكان قندوسي قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة فريقه الودية ضد الجونة.

وطلب بيبو من الجهاز الفني للأهلي متابعة حالة اللاعب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج.

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وأعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر FilGoal.com تفاصيل إصابة أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق.

وقال البطاوي لـFilGoal.com: "إصابة قندوسي هي تمزق من الدرجة الأولى للرباط الداخلي للركبة ويغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب".

وأضاف "أحمد قندوسي تعرض للإصابة خلال مباراة الجونة الودية بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس".

وشدد "إصابة اللاعب ليست في الرباط الصليبي كما تداول في الساعات القليلة الماضية".

ويقدم اللاعب الجزائري مستوى مميز مع سيراميكا كليوباترا منذ مطلع الموسم الحالي بعد انضمامه للفريق قادما من الأهلي.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 6 مباريات في الدوري سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويحتل قندوسي المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الموسم الجاري خلف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وأحمد بلحاج مهاجم الجونة وكل منهما سجل 6 أهداف.

قندوسي انضم لصفوف الأهلي بداية عام 2023 الجاري قادما من وفاق سطيف الجزائري.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

الأهلي خالد بيبو سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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