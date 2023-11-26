كيكر: مدرب تريزيجيه السابق يتولى قيادة يونيون برلين

ذكرت صحيفة كيكر الألمانية أن الكرواتي نيناد بيليكا هو المرشح الأقرب لتولي قيادة يونيون برلين.

في الشهر الماضي، أعلن نادي طرابزون سبور إقالة بيليكا المدير الفني للفريق بسبب تباين النتائج في الدوري التركي.

وأوضح تقرير كيكر يوم الأحد أن بيليكا اقترب من تدريب يونيون برلين الذي الذي أقال مدربه أورس فيشر قبل أيام.

وأضاف التقرير أن الإسباني راؤول جونزاليس الذي كان مرشحا لتدريب الفريق تمسك بالبقاء في تدريب أكاديمية ريال مدريد.

حين أعلن نادي طرابزون رحيل الكرواتي ذكر في بيان: "تم إنهاء عقد المدرب نيناد بيليكا، والانفصال بالتراضي".

عقد المدرب كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2025.

وترك نيناد الفريق وهو في المركز السابع بجدول الدوري التركي.

مع نيناد حقق الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" 4 انتصارات في 8 جولات من الدوري التركي.

فيما تلقى 4 هزائم ولم يتعادل في أي مباراة.

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