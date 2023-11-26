سيراميكا كليوباترا يعلن عبر في الجول تفاصيل إصابة قندوسي ومدة غيابه

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر FilGoal.com تفاصيل إصابة أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال البطاوي لـFilGoal.com: "إصابة قندوسي هي تمزق من الدرجة الأولى للرباط الداخلي للركبة ويغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب".

وأضاف "أحمد قندوسي تعرض للإصابة خلال مباراة الجونة الودية بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس".

وشدد "إصابة اللاعب ليست في الرباط الصليبي كما تداول في الساعات القليلة الماضية".

ويقدم اللاعب الجزائري مستوى مميز مع سيراميكا كليوباترا منذ مطلع الموسم الحالي بعد انضمامه للفريق قادما من الأهلي.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 6 مباريات في الدوري سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويحتل قندوسي المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الموسم الجاري خلف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وأحمد بلحاج مهاجم الجونة وكل منهما سجل 6 أهداف.

قندوسي انضم لصفوف الأهلي بداية عام 2023 الجاري قادما من وفاق سطيف الجزائري.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.