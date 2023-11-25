مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) ميدياما.. جوووول الشحات والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 74: جوووووول الشحات والثاني

ق 72: فرصة خطيرة ضائعة من الأهلي بعد تمريرة من أفشة أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى تاو

ق 71: الشناوي يتألق أمام ضربة رأسية بعد ركنية

ق 65: جووووول كهربا والأول

ق 63: تسديدة قوية من الدبيس والحارس يتصدى لها

ق 61: نزول أفشة وبيرسي تاو بدلا من كريم فؤاد وديانج

ق 55: تسديدة من إمام عاشور والحارس يتصدى له بعد تمريرة الشحات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40: إصابة قوية لمحمد عبد المنعم بعد تدخل مع الشناوي

ق 33: تبديل أول للضيوف

ق 28: تسديدة قوية من الشحات الحارس يمسك بها

ق 24: هجمة خطيرة للأهلي بتسديدة من كريم فؤاد ثم متابعة من الشحات والدفاع يبعدها

ق 12: سقوط محمد عبد المنعم للإصابة

ق 6: انفراد من حميدو والشناوي يتصدى

ق 5: تسديدة من إمام عاشور تصطدم في العارضة ويتابعها كهربا برأسية في العارةض مرة أخرى

انطلاق المباراة