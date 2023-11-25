مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) ميدياما.. جوووول الشحات والثاني
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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ق 74: جوووووول الشحات والثاني
ق 72: فرصة خطيرة ضائعة من الأهلي بعد تمريرة من أفشة أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى تاو
ق 71: الشناوي يتألق أمام ضربة رأسية بعد ركنية
ق 65: جووووول كهربا والأول
ق 63: تسديدة قوية من الدبيس والحارس يتصدى لها
ق 61: نزول أفشة وبيرسي تاو بدلا من كريم فؤاد وديانج
ق 55: تسديدة من إمام عاشور والحارس يتصدى له بعد تمريرة الشحات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 40: إصابة قوية لمحمد عبد المنعم بعد تدخل مع الشناوي
ق 33: تبديل أول للضيوف
ق 28: تسديدة قوية من الشحات الحارس يمسك بها
ق 24: هجمة خطيرة للأهلي بتسديدة من كريم فؤاد ثم متابعة من الشحات والدفاع يبعدها
ق 12: سقوط محمد عبد المنعم للإصابة
ق 6: انفراد من حميدو والشناوي يتصدى
ق 5: تسديدة من إمام عاشور تصطدم في العارضة ويتابعها كهربا برأسية في العارةض مرة أخرى
انطلاق المباراة