مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) شتوتجارت.. أونداف يسجل الأول

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:32

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش الدولي المصري أساسيا رفقة فرانكفورت.

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ق 1: جووول أول لشتوتجارت عن طريق دينيز أونداف بعدما تسلم تمريرة من إنزو ميلوت وسجل الكرة في مرمى كفين تراب حارس مرمى فرانكفورت.

بداية المباراة

الدوري الألماني عمر مرموش فرانكفورت شتوتجارت
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