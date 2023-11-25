مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) شتوتجارت.. أونداف يسجل الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش الدولي المصري أساسيا رفقة فرانكفورت.

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ق 1: جووول أول لشتوتجارت عن طريق دينيز أونداف بعدما تسلم تمريرة من إنزو ميلوت وسجل الكرة في مرمى كفين تراب حارس مرمى فرانكفورت.

بداية المباراة