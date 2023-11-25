مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) شتوتجارت.. أونداف يسجل الأول
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب عمر مرموش الدولي المصري أساسيا رفقة فرانكفورت.
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ق 1: جووول أول لشتوتجارت عن طريق دينيز أونداف بعدما تسلم تمريرة من إنزو ميلوت وسجل الكرة في مرمى كفين تراب حارس مرمى فرانكفورت.
بداية المباراة
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