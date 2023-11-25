استراحة - فرانكفورت (1)-(2) شتوتجارت.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش الدولي المصري أساسيا رفقة فرانكفورت.

ولعب مرموش سابقا في فريق شتوتجارت على سبيل الإعارة من فولفسبورج في موسم 2021-2022.

لمتابعة المباراة من هنا

__________________________

استراحة

ق 45: جوووول سجل أونداف الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية قابلها برأسية متقنة في مرمى تراب.

عودة الحكم مرة أخرى بعد علاجه.

ق 34: إصابة حكم المباراة وخروجه لتلقي العلاج.

ق 24: جووول التعادل لفرانكفورت بعدما عرضية ارتدت في فالديمار أنتون مدافع شتوتجارت وتغير اتجاها لتسكن الشباك.

ق 1: جووول أول لشتوتجارت عن طريق دينيز أونداف بعدما تسلم تمريرة من إنزو ميلوت وسجل الكرة في مرمى كفين تراب حارس مرمى فرانكفورت.

بداية المباراة