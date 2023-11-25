استراحة - فرانكفورت (1)-(2) شتوتجارت.. نهاية الشوط الأول
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويبدأ عمر مرموش الدولي المصري أساسيا رفقة فرانكفورت.
ولعب مرموش سابقا في فريق شتوتجارت على سبيل الإعارة من فولفسبورج في موسم 2021-2022.
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استراحة
ق 45: جوووول سجل أونداف الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية قابلها برأسية متقنة في مرمى تراب.
عودة الحكم مرة أخرى بعد علاجه.
ق 34: إصابة حكم المباراة وخروجه لتلقي العلاج.
ق 24: جووول التعادل لفرانكفورت بعدما عرضية ارتدت في فالديمار أنتون مدافع شتوتجارت وتغير اتجاها لتسكن الشباك.
ق 1: جووول أول لشتوتجارت عن طريق دينيز أونداف بعدما تسلم تمريرة من إنزو ميلوت وسجل الكرة في مرمى كفين تراب حارس مرمى فرانكفورت.
بداية المباراة