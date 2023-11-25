مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
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