انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) أرسنال.. هدف الصدارة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

---------

ق 89 جوووول كاي هافيرتز ينقذ أرسنال بهدف الفوز بعد عرضية من ساكا

ق 79 كاي هافيرتز بدلا من جابرييل مارتينيلي

ق 77 الهدف يضيع من نيا موباي بتسديدة تمر بجوار القائم

ق 72 نيل موباي وشاندون بابتيست بدلا من يوان ويسا وييجور يارموليوك

ق 65 إدوارد نكيتياه بدلا من جابرييل جيسوس

الشوط الثاني

استراحة

ق 44 إلغاء الهدف بسبب تسلل على جيسوس لحظة لعب الرأسية إلى تروسار

ق 42 جوووول لياندرو تروسار يسجل الهدف الأول

ق 13 ديكلان رايس ينقذ هدفا محققا من برايان مبومو على الخط

بداية المباراة

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة 33 هدفا في قطبي المدينة وكابوس جوارديولا.. سيتي الأكثر استقبالا لمساهمات صلاح التهديفية بالتاريخ أرنولد: هكذا حاول مانشستر سيتي إيقافي.. والتعادل يثبت أننا فعلنا أشياء صحيحة جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول انتهت في الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (4)-(1) تشيلسي كلوب: ما فعله صلاح وسوبوسلاي منحنا ثباتا أكثر أمام سيتي.. وليس لدي شيئا أتذمر منه أرنولد أوقف السلسلة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الاتحاد
أخر الأخبار
مباراة شهدت تبديل الحكم.. فرانكفورت يخسر من شتوتجارت بمشاركة مرموش 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سموحة يستفسر عن ضم مروان حمدي.. واسم محتمل في الصفقة 21 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) ميدياما.. إصابة قوية لعبد المنعم ساعة | الكرة الإفريقية
بسبب الحرب.. انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي ساعة | آسيا
تشكيل ميدياما - خماسي في الوسط ضد الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - كريم فؤاد في خط الهجوم.. والدبيس يعوض معلول ضد ميدياما ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي يهزم النجم في كلاسيكو تونس.. وبترو أتلتيكو يهزم الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف مهنة أخرى أحبها غير التدريب.. ومصادفاته مع أسوان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون