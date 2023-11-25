انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) أرسنال.. هدف الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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ق 89 جوووول كاي هافيرتز ينقذ أرسنال بهدف الفوز بعد عرضية من ساكا

ق 79 كاي هافيرتز بدلا من جابرييل مارتينيلي

ق 77 الهدف يضيع من نيا موباي بتسديدة تمر بجوار القائم

ق 72 نيل موباي وشاندون بابتيست بدلا من يوان ويسا وييجور يارموليوك

ق 65 إدوارد نكيتياه بدلا من جابرييل جيسوس

الشوط الثاني

استراحة

ق 44 إلغاء الهدف بسبب تسلل على جيسوس لحظة لعب الرأسية إلى تروسار

ق 42 جوووول لياندرو تروسار يسجل الهدف الأول

ق 13 ديكلان رايس ينقذ هدفا محققا من برايان مبومو على الخط

بداية المباراة