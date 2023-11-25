استراحة الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
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ق 44 إلغاء الهدف بسبب تسلل على جيسوس لحظة لعب الرأسية إلى تروسار
ق 42 جوووول لياندرو تروسار يسجل الهدف الأول
ق 13 ديكلان رايس ينقذ هدفا محققا من برايان مبومو على الخط
بداية المباراة
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