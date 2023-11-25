استراحة الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

--

ق 44 إلغاء الهدف بسبب تسلل على جيسوس لحظة لعب الرأسية إلى تروسار

ق 42 جوووول لياندرو تروسار يسجل الهدف الأول

ق 13 ديكلان رايس ينقذ هدفا محققا من برايان مبومو على الخط

بداية المباراة