استراحة الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

--

ق 44 إلغاء الهدف بسبب تسلل على جيسوس لحظة لعب الرأسية إلى تروسار

ق 42 جوووول لياندرو تروسار يسجل الهدف الأول

ق 13 ديكلان رايس ينقذ هدفا محققا من برايان مبومو على الخط

بداية المباراة

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة 33 هدفا في قطبي المدينة وكابوس جوارديولا.. سيتي الأكثر استقبالا لمشاركات صلاح التهديفية بالتاريخ أرنولد: هكذا حاول مانشستر سيتي إيقافي.. والتعادل يثبت أننا فعلنا أشياء صحيحة جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول انتهت في الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (4)-(1) تشيلسي كلوب: ما فعله صلاح وسوبوسلاي منحنا ثباتا أكثر أمام سيتي.. وليس لدي شيئا أتذمر منه أرنولد أوقف السلسلة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الاتحاد
أخر الأخبار
بسبب الحرب.. انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي 22 دقيقة | آسيا
تشكيل ميدياما - خماسي في الوسط ضد الأهلي 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - كريم فؤاد في خط الهجوم.. والدبيس يعوض معلول ضد ميدياما 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي يهزم النجم في كلاسيكو تونس.. وبترو أتلتيكو يهزم الهلال 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف مهنة أخرى أحبها غير التدريب.. ومصادفاته مع أسوان 38 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول موقفه من إيقاف الزمالك لـ مايا ممدوح 48 دقيقة | كرة طائرة
استراحة - فرانكفورت (1)-(2) شتوتجارت.. نهاية الشوط الأول ساعة | المحترفون
مؤتمر أحمد عاطف: لا بديل أمامنا سوى الفوز.. وأريد حصد لقب هداف الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون