مران الزمالك - تدريبات خفيفة في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة أبو سليم

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

معتمد جمال - مدرب الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك مرانه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب تحت قيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني.

وجاء التدريب خفيفاً وتضمن بعض الجوانب البدنية في بداية المران، قبل خوض تدريبات فنية وخططية استعداداً لمواجهة بطل ليبيا المقبلة.

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وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال الفقرة الفنية.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد مع الزمالك في المجموعة كل من سوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

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