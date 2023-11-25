33 هدفا في قطبي المدينة وكابوس جوارديولا.. سيتي الأكثر استقبالا لمشاركات صلاح التهديفية بالتاريخ

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

واصل محمد صلاح مشاركاته التهديفية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما صنع هدفا في تعادل فريقه ليفربول ضد مانشستر سيتي.

وتعادل ليفربول ضد مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول جاء بقدم ترينت ألكساندر أرنولد بصناعة من صلاح، وسجل لمانشستر سيتي إيرلينج هالاند.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول أرنولد: هكذا حاول مانشستر سيتي إيقافي.. والتعادل يثبت أننا فعلنا أشياء صحيحة أرنولد أوقف السلسلة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الاتحاد

وبعد هذا الهدف أصبح مانشستر سيتي أكثر الفرق استقبالا للمشاركات التهديفية من محمد صلاح عبر التاريخ.

وسجل محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي 11 هدفا منذ انضمامه لصفوف ليفربول في عام 2017.

ووصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 6 ضد السماوي، ليكون بذلك شارك في 17 هدفا في شباك مانشستر سيتي ما بين التسجيل والصناعة.

وهو أكثر الفرق التي استقبلت المشاركات التهديفية من محمد صلاح طوال مسيرته الكروية.

وجاءت كل مشاركات صلاح التهديفية في مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا.

ويأتي بعد مانشستر سيتي جاره في المدينة مانشستر يونايتد الذي استقبل من محمد صلاح 16 مشاركة تهديفية بواقع 12 هدف و4 تمريرات حاسمة.

ثم يأتي برايتون الذي استقبل 15 مشاركة تهديفية من محمد صلاح بواقع 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

أرقام صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ووصل محمد صلاح إلى المشاركة التهديفية رقم 15 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة.

ويمتلك أرسنال فرصة الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على برينتفورد الليلة، حيث يمتلك 27 نقطة من 12 مباراة.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة أرنولد: هكذا حاول مانشستر سيتي إيقافي.. والتعادل يثبت أننا فعلنا أشياء صحيحة جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول انتهت في الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (4)-(1) تشيلسي كلوب: ما فعله صلاح وسوبوسلاي منحنا ثباتا أكثر أمام سيتي.. وليس لدي شيئا أتذمر منه أرنولد أوقف السلسلة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الاتحاد الأسرع في التاريخ.. رقم استثنائي حققه هالاند بهدفه ضد ليفربول
أخر الأخبار
صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للناشئين - لن يكرروا إنجاز الكبار.. المغرب يودع من ربع النهائي ضد مالي 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد تدخل مع فيراتي.. طرد حمدي فتحي في خسارة الوكرة ضد العربي 16 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: لدينا ركلة جزاء لم تحتسب.. وهدف رايو فايكانو من تسلل 19 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة أبطال إفريقيا - الترجي (0)-(0) النجم.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - تعرف على ألوان ملابس الزمالك وأبو سليم ساعة | الكرة المصرية
33 هدفا في قطبي المدينة وكابوس جوارديولا.. سيتي الأكثر استقبالا لمشاركات صلاح التهديفية بالتاريخ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون