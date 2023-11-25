مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (4)-(1) تشيلسي.. الرااابع من جوردون
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل وتشيلسي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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ق 73 بطاقة حمراء لريس جيمس ظهير تشيلسي بعد جذب أنتوني جوردون
ق 61 جووول ماذا فعلت يا تياجو سيلفا؟ جولينتون يفتك الكرة وينفرد ويسجل الثالث
ق 60 جووول جمال لاسيليس يسجل برأسية بعد عرضية من أنتوني جوردون
استراحة
ق 23: جووول التعاااادل.. سترلينج من ركلة حرة مباشرة يسجل للبلوز.
ق 12: جووول إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل
بداية اللقاء
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