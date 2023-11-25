استراحة الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي رايو فايكانو بهدف أوني لوبيز في برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

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نهاية الشوط الأول

ق38. جوووول أول لرايو فايكانو عن طريق أوناي لوبيز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق9. بينيا يتصدى بسهولة لتسديدة من لاعب فايكانو من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

رايو فايكانو برشلونة الدوري الإسباني
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