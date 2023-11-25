مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) ليفربول.. هالاند جوووووول
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
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ق35: تسديدة من نونيز بعد بينية سوبوسلاي لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.
ق27: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة زاحفة بعد بينية من ناثان أكي.
ق19: كورتيس جونز كاد يتسبب في استقبال ليفربول لهدف بعدما مرر الكرة لأليسون الذي وجد ضغطا من هالاند لكن الحارس البرازيلي شتت الكرة.
ق16: رأسية من نونيز بعد عرضية صلاح لكن إيدرسون تألق وتصدى لها وبعدها شتت ووكر الكرة.
ق11: خطا قاتل من أليسون لكنه صح خطأه بالتصدي لتسديدة فودين.
ق10: سيطرة من سيتي حتى الآن دون خطورة.
انطلاق القمة.
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