مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) ليفربول.. الشوط الثاني
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
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ق52: مرور رائع من دوكو لكن تسديدة ألفاريز ذهبت أعلى المرمى.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.
ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق44: تسديدة زاحفة من فودين لكن أليسون أنقذ مرماه من الهدف.
ق35: تسديدة من نونيز بعد بينية سوبوسلاي لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.
ق27: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة زاحفة بعد بينية من ناثان أكي.
ق19: كورتيس جونز كاد يتسبب في استقبال ليفربول لهدف بعدما مرر الكرة لأليسون الذي وجد ضغطا من هالاند لكن الحارس البرازيلي شتت الكرة.
ق16: رأسية من نونيز بعد عرضية صلاح لكن إيدرسون تألق وتصدى لها وبعدها شتت ووكر الكرة.
ق11: خطا قاتل من أليسون لكنه صح خطأه بالتصدي لتسديدة فودين.
ق10: سيطرة من سيتي حتى الآن دون خطورة.
انطلاق القمة.