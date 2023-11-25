مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) ليفربول.. الشوط الثاني

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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ق52: مرور رائع من دوكو لكن تسديدة ألفاريز ذهبت أعلى المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: تسديدة زاحفة من فودين لكن أليسون أنقذ مرماه من الهدف.

ق35: تسديدة من نونيز بعد بينية سوبوسلاي لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق27: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة زاحفة بعد بينية من ناثان أكي.

ق19: كورتيس جونز كاد يتسبب في استقبال ليفربول لهدف بعدما مرر الكرة لأليسون الذي وجد ضغطا من هالاند لكن الحارس البرازيلي شتت الكرة.

ق16: رأسية من نونيز بعد عرضية صلاح لكن إيدرسون تألق وتصدى لها وبعدها شتت ووكر الكرة.

ق11: خطا قاتل من أليسون لكنه صح خطأه بالتصدي لتسديدة فودين.

ق10: سيطرة من سيتي حتى الآن دون خطورة.

انطلاق القمة.

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