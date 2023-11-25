بوكيتينو يكشف حقيقة عرض نيوكاسل.. وعقوبة أصدرها بحق نفسه

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

رد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي على الأنباء التي أثيرت حول وجود عرض للتعاقد معه من قبل نيوكاسل قبل تدريبه للفيرق اللندني.

وتحدث المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي قائلا: "لا لم يحدث".

وواصل "لم يكن هناك إمكانية لحدوث الأمر لأنه لم يتواصل معي أي شخص من نيوكاسل".

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وعن إيدي هاو مدرب نيوكاسل الحالي ومنافسه في مباراة اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي قال: "عندما وصلت إلى ساوثامبتون كان هو مع بورنموث يقوم بعمل عظيم".

وشدد "هو مدرب عظيم وأحد أفضل المدربين في إنجلترا، يجب أن نتذكر أنه حينما وصل إلى نيوكاسل كانوا في ذيل الترتيب والآن لننظر إلى الفريق".

وأردف "هو أحد أكثر المدربين الموهوبين في أوروبا".

كما كشف بوكيتينو عن عقوبة أصدرها بحق نفسه بعدما تم إيقافه من التواجد في الملعب اليوم لاعتراضه على قرارات الحكام.

وقال بوكيتينو: "نيوكلاس جاكسون كان سيتعرض لنفس العقوبة ولكنه اضطر للركض في المران بينما أنا لا أستطيع الركض، لذا سأدفع ثمن العشاء لأنني لا أستطيع الركض لذلك أفضل الدفع".

تشيلسي نيوكاسل بوكيتينو إيدي هاو
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